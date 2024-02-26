Китай заявив про патрулювання островів Тайваню
Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови входять до Тайваню
Про це повідомляє Reuters.
Берегова охорона Китаю заявила, що під час патрулювання вживала заходів "для посилення перевірок правоохоронних органів у ключових районах, ефективної підтримки порядку операцій у відповідних морських районах та ефективного захисту життя та майна рибалок".
Адміністративно острова утворюють повіт Кіньмень провінції Фуцзянь Китайської Республіки (Тайваню). Влада КНР теоретично розглядає повіт як один з повітів міського округу Цюаньчжоу провінції Фуцзянь, КНР. Архіпелаг перебуває близько до суші, яку контролює КНР.
- 11 лютого міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за попередні 24 години. П'ять з них пролетіли через Тайвань
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