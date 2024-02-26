Китай заявив про патрулювання островів Тайваню

Про це повідомляє Reuters.

Берегова охорона Китаю заявила, що під час патрулювання вживала заходів "для посилення перевірок правоохоронних органів у ключових районах, ефективної підтримки порядку операцій у відповідних морських районах та ефективного захисту життя та майна рибалок".

Адміністративно острова утворюють повіт Кіньмень провінції Фуцзянь Китайської Республіки (Тайваню). Влада КНР теоретично розглядає повіт як один з повітів міського округу Цюаньчжоу провінції Фуцзянь, КНР. Архіпелаг перебуває близько до суші, яку контролює КНР.