Міноборони Тайваню виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку

Про це повідомляє Reuters.

"Міністерство оборони Тайваню заявило в неділю, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за попередні 24 години, з яких п'ять пролетіли через Тайвань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль в бік Тайваню.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу безпеці авіації та спробу психологічної війни.

У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що першу повітряну кулю було помічено в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.

Згідно з картою міністерства, п'ять перетнули північну та центральну частину Тайваню.

Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію.