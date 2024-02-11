Міноборони Тайваню виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку
11 лютого міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за попередні 24 години. П'ять з них пролетіли через Тайвань
Про це повідомляє Reuters.
"Міністерство оборони Тайваню заявило в неділю, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за попередні 24 години, з яких п'ять пролетіли через Тайвань", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль в бік Тайваню.
Тайвань, який Китай вважає своєю територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу безпеці авіації та спробу психологічної війни.
У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що першу повітряну кулю було помічено в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.
Згідно з картою міністерства, п'ять перетнули північну та центральну частину Тайваню.
Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію.
- Збройні сили КНР розмістили чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе