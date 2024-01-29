Китай розмістив бойові кораблі довкола Тайваню, - ЗМІ

Про це повідомляє японська газета Yomiuri, передає РБК-Україна.

За інформацією видання, Пекін таким чином розраховує тиснути на Тайвані у мирний час.

Зазначається, що у разі виникнення надзвичайної ситуації на острові кораблі КНР діятимуть спільно з ППО з метою недопущення наближення до Тайваню військових інших країн.

За даними джерел газети, чотири кораблі розташовані неподалік західного краю Японії, а також у водах на південний захід і північ від Тайваню.

Аналітики зазначають, що Китай зміцнює свої можливості щодо заборони входження до зони навколо Тайваню збройним силам інших країн. Ця стратегія спрямована на те, щоб не допустити проникнення американських військових у "перший ланцюг островів", який з'єднує Тайвань з островами Нансей та Філіппінами.