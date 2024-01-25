США вперше після виборів на Тайвані відправили військовий корабель через протоку

Про це пише Reuters.

Військово-морські сили США заявили, що есмінець USS John Finn пройшов через коридор у Тайванській протоці, який знаходиться "за межами територіального моря будь-якої прибережної держави".

"Транзит Джона Фінна через Тайванську протоку демонструє прихильність Сполучених Штатів підтримувати свободу судноплавства для всіх країн як принцип", - йдеться у заяві ВМС США.

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Китайські військові заявили, що ця місія була "публічним піаром", і вони спостерігали за рухом корабля.

"Останнім часом збройні сили США часто здійснюють провокаційні дії, спрямовані на зловмисний підрив регіонального миру та стабільності", - йдеться в заяві Східного командування Народно-визвольної армії Китаю.

Натомість міністерство оборони Тайваню повідомило, що судно рухалося в південному напрямку через протоку, додавши, що воно стежило за рухом і ситуація була "нормальною".