США вперше після виборів на Тайвані відправили військовий корабель через протоку
Сполучені Штати вперше після президентських і парламентських виборів на Тайвані відправили військовий корабель через Тайванську протоку
Про це пише Reuters.
Військово-морські сили США заявили, що есмінець USS John Finn пройшов через коридор у Тайванській протоці, який знаходиться "за межами територіального моря будь-якої прибережної держави".
"Транзит Джона Фінна через Тайванську протоку демонструє прихильність Сполучених Штатів підтримувати свободу судноплавства для всіх країн як принцип", - йдеться у заяві ВМС США.
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Китайські військові заявили, що ця місія була "публічним піаром", і вони спостерігали за рухом корабля.
"Останнім часом збройні сили США часто здійснюють провокаційні дії, спрямовані на зловмисний підрив регіонального миру та стабільності", - йдеться в заяві Східного командування Народно-визвольної армії Китаю.
Натомість міністерство оборони Тайваню повідомило, що судно рухалося в південному напрямку через протоку, додавши, що воно стежило за рухом і ситуація була "нормальною".
- У суботу, 13 січня, на президентських виборах у Тайвані перемогу здобув лідер керівної Демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Напередодні виборів Китай назвав його "підбурювачем війни", "порушником спокою" і "сепаратистом".
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