На Тайвані почалися вибори: обирають президента та парламент

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що виборчі дільниці будуть відкриті впродовж восьми годин та закриються о 16:00 (10:00 за київським часом).

Практично одразу після закінчення голосування на дільницях починається ручний підрахунок бюлетенів. Електронного, заочного чи дострокового голосування законодавством Тайваню не передбачено. Попередні результати голосування мають бути оголошені до вечора суботи.

Варто зазначити, що чинний президент Цай Інвень за конституцією більше не може балотуватись після двох термінів перебування на посаді.