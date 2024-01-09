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Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові

9 січня, 2024 вiвторок
05:18
Світ Китай Тайвань

Міністерство оборони Тайваню впродовж минулої доби відстежувало чотири бойові кораблі та 10 військових літаків армії Китаю навколо острова, а також чотири китайські повітряні кулі, що пролетіли над його столичним регіоном.

Про це міноборони Тайваню повідомляє в мережі Х.

За даними міноборони, з 10 літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) два винищувачі J-16 увійшли в південно-західний сектор зони розпізнавання тайванської ППО, проте жоден не перетнув серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між островом і материком.

Військові також виявили чотири китайські повітряні кулі, які від обіду понеділка й до пізнього вечора пролетіли над північно-східною частиною острова, де розташована тайванська столиця місто Тайбей, головний міжнародний аеропорт та ключові урядові установи острова.

Кожен із зондів впродовж 1-2 годин дрейфував над Тайванем у східному напрямі на висоті від 4,6 км до понад 10 км, що близько до традиційної висоти польотів цивільних літаків міжнародних авіаліній, та поступово зник у напрямку Філіппінського моря.

У відповідь тайванські сили оборони надіслали літаки та кораблі ВМС і розгорнули системи ППО для спостереження за діяльністю НВАК.

Від початку цього місяця Пекін уже залучав до операцій навколо Тайваню майже 70 військових літаків і до 40 бойових кораблів, а також різко активізував використання повітряних куль, які щодня пролітають над островом. Їх призначення невідоме, оскільки тайванська ППО не намагається їх збивати чи приземлити якимось іншим способом.

У міноборони Тайваню офіційно вважають ці повітряні кулі звичайними метеорологічними зондами.

Відзначимо, що на Тайвані 13 січня відбудуться вибори президента. Боротьбу за найвищий пост ведуть нинішня провладна ДПП, яка прагне незалежності від Китаю і дратує Пекін, та опозиція в особі Гоміндана, до якої комуністи з материка ставляться прихильно.

  • 6 січня міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова через нещодавню серію повітряних куль, помічених над островом.
Китай
Тайвань
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