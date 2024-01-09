Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові

Про це міноборони Тайваню повідомляє в мережі Х.

За даними міноборони, з 10 літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) два винищувачі J-16 увійшли в південно-західний сектор зони розпізнавання тайванської ППО, проте жоден не перетнув серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між островом і материком.

Військові також виявили чотири китайські повітряні кулі, які від обіду понеділка й до пізнього вечора пролетіли над північно-східною частиною острова, де розташована тайванська столиця місто Тайбей, головний міжнародний аеропорт та ключові урядові установи острова.

Кожен із зондів впродовж 1-2 годин дрейфував над Тайванем у східному напрямі на висоті від 4,6 км до понад 10 км, що близько до традиційної висоти польотів цивільних літаків міжнародних авіаліній, та поступово зник у напрямку Філіппінського моря.

У відповідь тайванські сили оборони надіслали літаки та кораблі ВМС і розгорнули системи ППО для спостереження за діяльністю НВАК.

Від початку цього місяця Пекін уже залучав до операцій навколо Тайваню майже 70 військових літаків і до 40 бойових кораблів, а також різко активізував використання повітряних куль, які щодня пролітають над островом. Їх призначення невідоме, оскільки тайванська ППО не намагається їх збивати чи приземлити якимось іншим способом.

У міноборони Тайваню офіційно вважають ці повітряні кулі звичайними метеорологічними зондами.

10 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 06:00 (UTC+8) today. 2 of the detected aircraft (J-16*2) had entered Taiwan’s SW ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and tasked appropriate forces to respond. pic.twitter.com/UdqfRYu3yh — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) January 9, 2024

Відзначимо, що на Тайвані 13 січня відбудуться вибори президента. Боротьбу за найвищий пост ведуть нинішня провладна ДПП, яка прагне незалежності від Китаю і дратує Пекін, та опозиція в особі Гоміндана, до якої комуністи з материка ставляться прихильно.