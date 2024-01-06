Міноборони Тайваню звинуватило Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова
У суботу, 6 січня, міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова через нещодавню серію повітряних куль, помічених над островом
Про це пише Reuters.
Зазначається, що з грудня 2023 року міноборони Тайваню повідомило про кілька випадків польоту китайських повітряних куль над Тайванською протокою. У відомстві заявляють, що цього тижня кілька повітряних куль пролетіли над островом поблизу великих авіабаз.
У суботній заяві міністерства оборони Тайваню йдеться, що повітряні кулі становлять "серйозну загрозу" безпеці міжнародної авіації, враховуючи траєкторію їхнього польоту.
"Повітряні кулі були частиною тактики Китаю в "сірій зоні" проти Тайваню у спробі використати когнітивну війну, щоб вплинути на моральний дух нашого народу", - йдеться у повідомленні міністерства.
Reuters наголошує, що можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою у лютому 2023 року, коли США збили китайську повітряну кулю.
- Напередодні, 3 січня, міноборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази військово-повітряних сил країни.
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