Тайвань зафіксував у небі три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази
Міністерство оборони Тайваню зафіксувало над островом три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази військово-повітряних сил країни
Про це пише Reuters.
Вказано, що три китайські повітряні кулі пролетіли над Тайванем у вівторок, 2 січня. Ще одну зафіксували над Тайванською протокою. Вони перебували на відстані 194 км, 296 км і 294 км на південний захід від Чін Чуань Кан, де розташована важлива база ВПС Тайваню.
Згодом вони зникли у різних точках. У міноборони відмовилося відповідати на запитання про точне призначення повітряних куль, проте, ймовірно, вони були метеорологічними.
У оборонному відомстві заявили, що вони "уважно стежить і належним чином реагують" на повітряні кулі та збирають інформацію про їхній шлях.
- 3 лютого 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Пізніше США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни, на що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- Згодом стало відомо, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.
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