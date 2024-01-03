Тайвань зафіксував у небі три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази

Про це пише Reuters.

Вказано, що три китайські повітряні кулі пролетіли над Тайванем у вівторок, 2 січня. Ще одну зафіксували над Тайванською протокою. Вони перебували на відстані 194 км, 296 км і 294 км на південний захід від Чін Чуань Кан, де розташована важлива база ВПС Тайваню.

Згодом вони зникли у різних точках. У міноборони відмовилося відповідати на запитання про точне призначення повітряних куль, проте, ймовірно, вони були метеорологічними.

У оборонному відомстві заявили, що вони "уважно стежить і належним чином реагують" на повітряні кулі та збирають інформацію про їхній шлях.