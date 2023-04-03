Китайська повітряна куля таки зібрала деякі дані з військових об'єктів США, - NBC
Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США
Про це NBC News розповіли неназвані американські чиновники.
За їхніми словами, Китай міг керувати повітряною кулею, щоб він здійснив кілька прольотів над американськими військовими базами та передав зібрану інформацію в Пекін в режимі реального часу.
Чиновники додали, що зібрана Китаєм розвідувальна інформація в основному складалася з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази, а не з зображень.
Вони відзначають, що Китай міг зібрати набагато більше інформації, якщо США не зробили б зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.
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- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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