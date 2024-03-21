У США вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
Китай нарощує військовий та ядерний потенціали, і до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
Про це заявив адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування, повідомляє Bloomberg.
"Всі ознаки вказують на директиву президента Сі Цзіньпіна на зустрічі з Народно-визвольною армією Китаю щодо готовності до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластись у бажані Сі терміни об'єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ", - заявив Аквіліно в комітеті з питань збройних сил палати представників конгресу США.
За його словами, Китай нарощує військовий та ядерний потенціали, яких не було з часів Другої світової війни. Також адмірал зазначив, що офіційний оборонний бюджет Пекіна попри економічні проблеми зріс на 16%, перевищивши $223 млрд.
Аквіліно стверджує, що за три роки, відколи він прийняв командування, НВАК поповнилася 400 винищувачами й понад 20 великими військовими кораблями. Водночас армія з 2020 року подвоїла запаси балістичних і крилатих ракет.
За словами адмірала, китайські військові відпрацьовували різноманітні завдання, що стосуються операцій проти Тайваню, такі як імітація оточення острова з морською та повітряною блокадою.
В той самий час розвідка США вважає, що Китай не хоче військового конфлікту щодо Тайваню навіть у тому разі, якщо прагне взяти острів під свій контроль.
На думку конгресмена-республіканця, керівника комітету з питань збройних сил палати представників Майка Роджерса, НВАК розгортає сучасні системи - гіперзвукову зброю та винищувачі п'ятого покоління.
"Вони можуть поширювати свою міць далеко в Тихому океані, маючи флот з 340 кораблів, який включає новий авіаносець та атомні підводні човни з балістичними ракетами", – підкреслив він.
- 11 березня високопоставлений чиновник з питань нацбезпеки Тайваню попередив, що Китай, ймовірно, посилить тиск на острів як до, так і після передачі влади новому уряду в травні.
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