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Китай розпочав "каральні" військові навчання навколо Тайваню

23 травня, 2024 четвер
06:48
Світ

У четвер, 23 травня, Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Там назвали це відповіддю на "сепаратистські дії Тайваню"

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Про це повідомляє Reuters.

У Китаї заявили, що розпочали спільні військові навчання за участю армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню о 7:45 (за місцевим часом). Навчання проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

"Це також суворе покарання за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворе застереження від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил", - додали в командуванні Китаю.

Зазначається, що Китай оголосив про військові навчання лише через три дні після того, як Лай Чін Те вступив на посаду нового президента Тайваню. 

Натомість високопоставлений чиновник Тайваню сказав Reuters, що навчання є частиною сценарію, який очікував острів, і що уряд має "повне уявлення" про пересування китайських військових.

  • Тайванська журналістка Інь Хват заявила, що Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру. Тайванці задоволені владою і не хочуть об'єднання з материковим Китаєм.

Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
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