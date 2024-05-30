Тайвань зафіксував 38 бойових літаків Китаю навколо острова

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що близько 6 ранку (за місцевим часом) військові зафіксували 38 бойових літаків, 7 кораблів ВМС та 4 судна берегової охорони Китаю неподалік від острова.

Натомість 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки та з півночі й південного заходу увійшли в зону розпізнавання ППО острова.