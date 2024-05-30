Тайвань зафіксував 38 бойових літаків Китаю навколо острова
У четвер, 30 травня, військові сили Тайваню зафіксували у своєму повітряному просторі щонайменше 38 бойових літаків Китаю
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
Зазначається, що близько 6 ранку (за місцевим часом) військові зафіксували 38 бойових літаків, 7 кораблів ВМС та 4 судна берегової охорони Китаю неподалік від острова.
Натомість 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки та з півночі й південного заходу увійшли в зону розпізнавання ППО острова.
- 20 травня тайванська журналістка Інь Хват заявила, що Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру. Тайванці задоволені владою і не хочуть об'єднання з материковим Китаєм.
- 23 травня Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Там назвали це відповіддю на "сепаратистські дії Тайваню". На тлі цього острівна країна привела сухопутні, морські й ракетні підрозділи в бойову готовність.
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