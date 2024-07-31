У РФ заявили про початок третього етапу нестратегічних ядерних навчань

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь особові склади ракетних з'єднань Південного та Центрального військових округів. Вони відпрацьовуватимуть отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", а також навчатимуться споряджувати ними ракети-носії й потайно висуватися у призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків.

"Особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил відпрацює спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження та вильоти до призначених районів патрулювання", - йдеться у повідомленні.

У ворожому міністерстві кажуть, що третій етап спрямований на підтримку готовності російської армії й техніки частин бойового застосування нестратегічного ядерної зброї РФ до виконання бойових завдань.