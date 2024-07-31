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Головна Світ У РФ заявили про початок третього етапу нестратегічних ядерних навчань

У РФ заявили про початок третього етапу нестратегічних ядерних навчань

Катерина Єсікова
31 липня, 2024 середа
09:11
Світ ядерна зброя росії

Російська армія розпочала третій етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого будуть відпрацьовуватимуться питання підготовки до застосування зброї

Зміст

Про це повідомляє російське міністерство оборони.

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь особові склади ракетних з'єднань Південного та Центрального військових округів. Вони відпрацьовуватимуть отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", а також навчатимуться споряджувати ними ракети-носії й потайно висуватися у призначені позиційні райони для підготовки до проведення електронних пусків.

"Особовий склад задіяних у навчанні підрозділів авіації Повітряно-космічних сил відпрацює спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження та вильоти до призначених районів патрулювання", - йдеться у повідомленні.

У ворожому міністерстві кажуть, що третій етап спрямований на підтримку готовності російської армії й техніки частин бойового застосування нестратегічного ядерної зброї РФ до виконання бойових завдань.

  • 11 червня міністерство оборони РФ оголосило про старт другого етапу навчань з використанням нестратегічної ядерної зброї.

Теги:
Росія
російська армія
ядерна зброя
Війна з Росією
Військові новини
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