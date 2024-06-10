Білорусь приєднується до російських навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Міністерство оборони Білорусі оголосило, що країна долучається до другого етапу навчань Росії з використанням нестратегічної ядерної зброї
Про це заявив очільник білоруського оборонного відомства Віктор Хренін.
За його словами, країни Заходу ведуть "безкомпромісну агресивну політику в галузі військової діяльності", а також "виношують плани застосування військової сили" проти Білорусі.
"Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження", - заявив Хренін.
Також він наголосив, що такі заходи у РФ, пов’язані з підготовкою до застосування нестратегічної ядерної зброї, "проводяться на користь забезпечення власної безпеки та є плановими".
"Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагування на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - додав міністр оборони Білорусі.
- 7 травня міністерство оборони РФ повідомило про проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення дав російський диктатор Володимир Путін.
- Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав розпорядження здійснити перевірку носіїв тактичної ядерної зброї.
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