Білорусь приєднується до російських навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї

Про це заявив очільник білоруського оборонного відомства Віктор Хренін.

За його словами, країни Заходу ведуть "безкомпромісну агресивну політику в галузі військової діяльності", а також "виношують плани застосування військової сили" проти Білорусі.

"Послідовно зміцнюємо свій оборонний потенціал. І наша участь у другому етапі навчання Збройних сил Російської Федерації із застосування нестратегічної ядерної зброї цьому підтвердження", - заявив Хренін.

Також він наголосив, що такі заходи у РФ, пов’язані з підготовкою до застосування нестратегічної ядерної зброї, "проводяться на користь забезпечення власної безпеки та є плановими".

"Зараз, як ніколи раніше, ми сповнені рішучості реагування на будь-які погрози, які створюються як для нашої держави, так і Союзної держави", - додав міністр оборони Білорусі.