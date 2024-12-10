РФ знайшла простий спосіб купувати чіпи зі США для Іскандерів, КАБів і дронів, - Bloomberg

Про це йдеться у розслідуванні Bloomberg.

Вказано, що Росія налагодила ланцюжок постачань компонентів у американського виробника мікросхем Texas Instruments Inc. без відома компанії.

"Процес закупівлі напрочуд простий. Деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments, TI store (TI), на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам бачити запаси напівпровідників і ціни до того, як вони зроблять замовлення, згідно з документами, які бачили Bloomberg і урядовці, знайомі з цим питанням. З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть купити компоненти TI кількома клацаннями миші, розміщуючи замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії", - йдеться у розслідуванні.

Зокрема, в одному з випадків, великий російський дистриб'ютор за 8 місяців 2024 року закупив "сотні тисяч продуктів" на суму близько 6 мільйонів доларів, з яких замовлення майже 4 млн доларів було призначене для військових компаній РФ. За даними видання, замовлені товари перед тим, як потрапити до Росії, товари проходили через Гонконг або інші країни.

Водночас компанія Texas Instruments у своєму звіті зазначила, що приділяє значний час і ресурси для того, щоб не допустити потрапляння продукції до Росії, і постійно вдосконалює свою політику і процедури для боротьби з незаконним перенаправленням.

"Я хочу бути дуже чіткою: Texas Instruments рішуче виступає проти використання наших чіпів у російській військовій техніці. Будь-які постачання продукції Texas Instruments в Росію є незаконними і несанкціонованими. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб запобігти незаконному перенаправленню наших деталей до Росії. На всіх рівнях нашої компанії до цього ставляться серйозно", - заявила під час слухань у Постійному підкомітеті Сенату з питань розслідувань помічниця генерального юрисконсульта компанії Шеннон Томпсон.

Bloomberg нагадало, що раніше американський уряд попереджав виробників мікросхем про необхідність більшого контролю за тим, щоб їхні технології не потрапили до російських військових. Втім, на думку сенатора Річарда Блюменталя компанії "об'єктивно і свідомо не в змозі перешкодити Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій".

"Цей ланцюжок постачання чіпів показує, як тіньова група посередників і підставних компаній допомагає російському військово-промисловому комплексу продовжувати купувати американські технології, попри роки війни і західні санкції. Ці відносно прості мікросхеми відіграють ключову роль у здатності Росії виробляти зброю", - наголошує Bloomberg.