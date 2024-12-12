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Від початку доби на фронті зафіксували 138 боєзіткнень: на Курахівському напрямку росіяни здійснили 37 атак

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
16:30
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби четверга, 12 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 138 бойових зіткнень: лише на Курахівському напрямку росіяни здійснили 37 атак

Зміст

Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00. 

Від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Дмитрівка, Попівка, Бобилівка, Велика Писарівка, Семенівка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитрівка, Прогрес, Баранівка, Дем’янівка, Кам’янка, Єліне, Миколаївка та Нова Гута.

Ситуація по напрямках 

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, на даний час точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував біля Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. П’ять атак досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Торецька, на даний час триває бій. Ворожа авіація скинула КАБ на Кримське.

На Покровському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 37 разів поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. 24 спроби окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Багатир та Улакли, скинувши при цьому чотири КАБ.

На Времівському напрямку противник 24 рази йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Одинадцять боєзіткнень триває.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в напрямку Новоданилівки.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ять атак ворога, сім боєзіткнень тривають.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Станом на 12 грудня за даними Інституту вивчення війни (ISW) російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська Донецької області, атакуючи слабкі точки та намагаючись здійснити маневр, щоб безпосередньо атакувати місто з півдня.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Курахове
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