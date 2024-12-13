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РФ втратила за добу 1390 окупантів, 5 танків і 31 бронемашину
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1390 військових. Сили оборони знищили також ворожу техніку, зокрема 5 танків і 31 бронемашину
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 760120 (+1390) осіб,
- танків ‒ 9537 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19675 (+31) од,
- артилерійських систем – 21078 (+6) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31177 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 3642 (+0).
Дані уточнюються.
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