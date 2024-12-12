"Закриття повітряного простору ще нічого не означає": у Defense Exprees прокоментували загрозу удару ракетою "Орешник" по території України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що росіяни 100% можуть запустити ракету "Орешник" навіть не обговорюється. У них є така можливість. Втім, насправді не дуже правильно орієнтуватись у цьому питанні на повідомлення NOTAM, тобто попередження про закриття повітряного простору. Оскільки, Капустин Яр є зенітно-ракетним полігоном і там постійно проходять випробування ракет, або навчання зенітно-ракетних підрозділів армії РФ. І тому, зазвичай, небо над цим полігоном дуже часто закрите і далеко не факт, що коли це відбувається, то це 100% означатиме, що росіяни будуть запускати ракету "Орешник". Знову ж таки, це виключає того, що вони можуть закрити небо перед пуском, але у більшості випадків це відбувається саме для навчання, або якихось випробувань зенітних ракет”, - пояснив Катков.

Експерт зауважив, що пуски ракет "Орешник" більше направлені на погрози Заходу, а точніше європейському сегменту НАТО. Він зауважив, що удар по Дніпру став демонстрацією саме ядерного удару для країн Європи.

"У росіян дійсно є можливості запускати ракети "Орешник", якщо вони мають ці засоби в наявності. Щодо заяв про те, що їхня ядерна доктрина не потребує змін через появу цієї ракети. По-перше, вони вже вносили зміни у власну ядерну доктрину. По-друге, "Орешник" в будь-якому випадку є балістичною ракетою середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару. Путінська ж демагогія про те, що "Орешник" є конвенційною зброєю, ймовірно, пов'язана з реакцією Заходу, яка була після удару по Дніпру. Оскільки це була демонстрація саме ядерного удару і не для України, а до я таких міст, як Берлін, Лондон, Париж. Треба розуміти, що для РФ ракети середньої дальності для європейського театру бойових дій повністю перекривають всі необхідні можливості. Для РФ достатньо ракет з дальністю 3500 км, щоб дістати аж до Гібралтару. У росіян для загрози європейському сегменту НАТО міжконтинентальні ракети є надлишковими", - додав він.