"Закриття повітряного простору ще нічого не означає": у Defense Exprees прокоментували загрозу удару ракетою "Орешник" по території України
Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що росіяни часто закривають повітряний простір над полігоном Капустин Яр, щоб провести навчання, або випробування зенітних ракет
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Те, що росіяни 100% можуть запустити ракету "Орешник" навіть не обговорюється. У них є така можливість. Втім, насправді не дуже правильно орієнтуватись у цьому питанні на повідомлення NOTAM, тобто попередження про закриття повітряного простору. Оскільки, Капустин Яр є зенітно-ракетним полігоном і там постійно проходять випробування ракет, або навчання зенітно-ракетних підрозділів армії РФ. І тому, зазвичай, небо над цим полігоном дуже часто закрите і далеко не факт, що коли це відбувається, то це 100% означатиме, що росіяни будуть запускати ракету "Орешник". Знову ж таки, це виключає того, що вони можуть закрити небо перед пуском, але у більшості випадків це відбувається саме для навчання, або якихось випробувань зенітних ракет”, - пояснив Катков.
Експерт зауважив, що пуски ракет "Орешник" більше направлені на погрози Заходу, а точніше європейському сегменту НАТО. Він зауважив, що удар по Дніпру став демонстрацією саме ядерного удару для країн Європи.
"У росіян дійсно є можливості запускати ракети "Орешник", якщо вони мають ці засоби в наявності. Щодо заяв про те, що їхня ядерна доктрина не потребує змін через появу цієї ракети. По-перше, вони вже вносили зміни у власну ядерну доктрину. По-друге, "Орешник" в будь-якому випадку є балістичною ракетою середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару. Путінська ж демагогія про те, що "Орешник" є конвенційною зброєю, ймовірно, пов'язана з реакцією Заходу, яка була після удару по Дніпру. Оскільки це була демонстрація саме ядерного удару і не для України, а до я таких міст, як Берлін, Лондон, Париж. Треба розуміти, що для РФ ракети середньої дальності для європейського театру бойових дій повністю перекривають всі необхідні можливості. Для РФ достатньо ракет з дальністю 3500 км, щоб дістати аж до Гібралтару. У росіян для загрози європейському сегменту НАТО міжконтинентальні ракети є надлишковими", - додав він.
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