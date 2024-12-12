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Головна Війна з Росією "Закриття повітряного простору ще нічого не означає": у Defense Exprees прокоментували загрозу удару ракетою "Орешник" по території України
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"Закриття повітряного простору ще нічого не означає": у Defense Exprees прокоментували загрозу удару ракетою "Орешник" по території України

Віталій Бесараб
12 грудня, 2024 четвер
16:55
Війна з Росією Капустин Яр

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що росіяни часто закривають повітряний простір над полігоном Капустин Яр, щоб провести навчання, або випробування зенітних ракет

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що росіяни 100% можуть запустити ракету "Орешник" навіть не обговорюється. У них є така можливість. Втім, насправді не дуже правильно орієнтуватись у цьому питанні на повідомлення NOTAM, тобто попередження про закриття повітряного простору. Оскільки, Капустин Яр є зенітно-ракетним полігоном і там постійно проходять випробування ракет, або навчання зенітно-ракетних підрозділів армії РФ. І тому, зазвичай, небо над цим полігоном дуже часто закрите і далеко не факт, що коли це відбувається, то це 100% означатиме, що росіяни будуть запускати ракету "Орешник". Знову ж таки, це виключає того, що вони можуть закрити небо перед пуском, але у більшості випадків це відбувається саме для навчання, або якихось випробувань зенітних ракет”, - пояснив Катков.

Експерт зауважив, що пуски ракет "Орешник" більше направлені на погрози Заходу, а точніше європейському сегменту НАТО. Він зауважив, що удар по Дніпру став демонстрацією саме ядерного удару для країн Європи.

"У росіян дійсно є можливості запускати ракети "Орешник", якщо вони мають ці засоби в наявності. Щодо заяв про те, що їхня ядерна доктрина не потребує змін через появу цієї ракети. По-перше, вони вже вносили зміни у власну ядерну доктрину. По-друге, "Орешник" в будь-якому випадку є балістичною ракетою середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару. Путінська ж демагогія про те, що "Орешник" є конвенційною зброєю, ймовірно, пов'язана з реакцією Заходу, яка була після удару по Дніпру. Оскільки це була демонстрація саме ядерного удару і не для України, а до я таких міст, як Берлін, Лондон, Париж. Треба розуміти, що для РФ ракети середньої дальності для європейського театру бойових дій повністю перекривають всі необхідні можливості. Для РФ достатньо ракет з дальністю 3500 км, щоб дістати аж до Гібралтару. У росіян для загрози європейському сегменту НАТО міжконтинентальні ракети є надлишковими", - додав він.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
  • Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.
  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • 6 грудня Путин припустив розміщення "Орешника" в Білорусі.
  • 10 грудня російський диктатор Володимир Путін 10 грудня заявив, що РФ вдосконалюватиме не ядерну доктрину, а комплекс "Орешник"
  • 11 грудня у Пентагоні попередили, що найближчими днями росіяни можуть знову застосувати балістичну ракету "Орешник" для удару по Україні
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Захід
тероризм
окупанти
НАТО
США
ракетний удар
ядерна небезпека
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