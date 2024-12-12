Програму єКнига планують запустити з 16 грудня
Програму єКнига, в межах якої 18-річні українці зможуть отримати сертифікати на придбання книжок у Дії, планують запустити 16 грудня
Про це 12 грудня повідомила перша заступниця міністра культури й стратегічних комунікацій України Галина Григоренко, передає Інтерфакс-Україна.
"єКнига запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати", – сказала Григоренко.
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Вона зазначила, що 18-річні українці є однією з цільових і пріоритетних авдиторій у контексті просування читання, проте наголосила, що "починати потрібно раніше".
"Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не у 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше", – наголосила заступниця міністра.
- У січні 2023 року письменники й видавці звернулися до влади з проханням запровадити сертифікати на книжки в Україні.
- Верховна Рада України на засіданні 8 листопада 2023 року ухвалила закон про субсидії для книгарень на оренду приміщень і надання сертифікатів на придбання книжок.
- Президент Володимир Зеленський 17 червня 2024 року підписав закон, який передбачає надання сертифікатів на книжки 18-річним українцям.
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