Ще 326 дітей залишаються у зоні активних бойових дій на Донеччині

Про це повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

"Що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, а це 19 громад, то там залишається близько 54 тис. цивільного населення, з яких 326 – це діти", - зазначив Петлін.

Зазначимо, що до громад, населені пункти яких перебувають у зонах активних бойових дій, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.

Дмитро Петлін наголосив, що евакуаційні заходи на Донеччині тривають. Він закликав жителів регіону "якомога швидше вибрати безпечне місце і покинути територію, яка наражає на небезпеку".