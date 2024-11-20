Ще 442 дитини залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

Про це повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на НС та підготовки у сфері цивільного захисту управління організації цивільного захисту населення і території департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

"Території, які визнані територіями активних бойових дій згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз на цих територіях на Донеччині обліковуються 59 366 осіб, з них 442 дитини", - сказав Гончаров.

Зазначимо, що до громад, населені пункти яких належать до зон активних бойових дій, належать Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.