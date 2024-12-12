У грудні на Покровському напрямку росіяни втрачають в середньому 400 осіб за добу, – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про ситуацію на Покровському напрямку та повідомив, що цього місяця росіяни щоденно втрачають там в середньому 400 осіб
Про це головнокомандувач написав у Telegram.
"Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими", – повідомив Сирський.
Він також зазначив, що Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. За його словами, українська армія прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.
- У середу, 11 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзвітував про свою роботу на Покровському напрямку та заявив про нестандартні рішення.
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