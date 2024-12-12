Правозахисниця Денісова пояснила, в яких випадках людину зобов'язані зняти з військового обліку

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз серед юристів активно обговорюється питання про те, що люди, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатними до військової служби, не будуть виключатися з військового обліку. Але відповідно до законодавства, ВЛК дійсно не виключає людей з військового обліку - це робить територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), відомий як військкомат

Саме вони виконують адміністративну функцію: отримують документи від людей, визнаних непридатними до військової служби, і ухвалюють рішення щодо виключення з обліку", - пояснила Денісова.

За словами правозахисниці, закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема стаття 37, чітко визначає чотири підстави для зняття з військового обліку:

1. Людина визнана непридатною до військової служби.

2. Людина втратила громадянство України.

3. Людина загинула або померла.

4. Досягнення граничного віку перебування на обліку.

Очільниця Українського центру захисту прав людини також додала, що якщо ТЦК та СП не виконують своїх зобов'язань і не виключають людину з обліку або не зазначають у військовому квитку, що вона непридатна до військової служби, слід звертатися до суду. Громадяни України мають знати, що це їхнє законне право.