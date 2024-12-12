Україна зафіксувала понад 120 випадків, коли ракети або дрони РФ пролітали біля ядерних об'єктів, – Галущенко

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко повідомив на зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Деном Йоргенсеном.

"За останні три місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об’єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій. Раніше основну загрозу становили дрони, однак зараз Росія використовує значно дорожчі ракети. Це свідчить про їхню готовність досягати мети за будь-яку ціну", - сказав чиновник під час перемовин із єврокомісаром у Відні.

Галущенко наголосив на загрозах, що виникають через російські обстріли підстанцій, критично важливих для стабільної роботи українських АЕС. Він підкреслив важливість координації дій між МАГАТЕ та Європейським Союзом для забезпечення роботи моніторингових місій агентства на цих підстанціях.

"Також сторони обговорили питання надання допомоги українському енергосектору з боку міжнародних партнерів і відповідні механізми, зокрема Фонд підтримки енергетики України, який зарекомендував себе як ефективний інструмент залучення донорської допомоги", - йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Крім того, Галущенко обговорив із єврокомісаром важливі питання продовження інтеграції України в європейський енергетичний ринок і відповідні зміни до українського законодавства.