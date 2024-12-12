За поезією Жадана: у Києві покажуть два вертепи від харківського театру ляльок

Про це повідомила комунікаційна менеджерка події Тетяна Ландесман.

У Києві в культурному кластері "Краків" 25, 26 та 27 грудня пройде мініфестиваль "Вертеп Схід". У рамках заходу покажуть два вертепи, створені у першій рік повномасштабного вторгнення у Харкові харківським театром ляльок, а також виставку масок традиційних персонажів українського вертепу та свята Маланки від художника фільму "Памфір" Івана Михайлова.

Обидві вистави будуть показані двічі на день: "ВЕРТЕП. Музичний перфоманс" 25 і 26 грудня та "ВЕРТЕП. ВІЙНА. ВІРШІ" за поезіями Сергія Жадана 27 грудня о 16:00 та о 19:00.

"Театри ляльок у всьому світі – це поєднання матеріалу і для дітей, і для дорослих. Харківський театр ляльок має давню славну традицію та досвід в цьому. На мою думку, це один з найцікавіших театрів України, тому, якщо хтось має час, бажання і можливість, подивіться ці вистави", – рекомендує Сергій Жадан.

Режисеркою обох вистав стала Оксана Дмітрієва, яка нещодавно отримала нагороду 6-го всеукраїнського театрального фестивалю-премії "ГРА". Вона розповіла, що перший харківський мініфестиваль "Вертеп Схід" з’явився у 2022 році. Тоді ще всі театри були закриті, навіть лялькарі з Києва привезли свій вертеп. Цьогоріч мініфестиваль почнеться у Харкові, а потім харків’яни продовжать колядувати у Києві.

"Ці дві вистави дуже різні, але інтегровані в актуальний контекст сьогодення і навіть продовжують цю певну мандрівну традицію вертепу, опинившись тут у Києві. Наразі харківський театр не має можливості показувати вистави у власному приміщенні та потребує підтримки київської публіки", - каже організаторка гастролей харківського театру ляльок у Києві та креативна продюсерка Marco Concert Поліна Величко.

На "Вертеп Схід" триватиме виставка масок від музею театрального, музичного та кіномистецтва України та художника фільму "Памфір" Івана Михайлова. Маски були створені за ескізами митця групою київських художників для різдвяної виставки "Зірка сходить", яка проходила на київському вокзалі взимку 2023-2024 року за ініціативи платформи United24.

"ВЕРТЕП. Музичний перфоманс" складається з автентичних народних колядок Слобожанщини та уривків з Біблії. Також є колядка УПА на мотив "Нова радість стала" — вона теж про війну в Україні. У виставі немає слів, є тільки фрази з Євангелія від Матвія і пісні.

Фото: Ірина Деркач

"Це вистава для всіх, вона не жахлива, вона показує архетипічне зло і добро. І там дуже красиві пісні", – каже художник Костянтин Зоркін.

"ВЕРТЕП. ВІЙНА. ВІРШІ" за поезіями Сергія Жадана визначається постановниками як "божевільне балансування понад зимою". В ній прослідковуються важливі взаємозв’язки культурного складника з релігійним, адже поняття віри, як і поняття перших національних культурних джерел, йдуть завжди пліч-о-пліч, нагадуючи людям споконвічні цінності чи ставлячи довічні питання сенсу людського буття, поваги один до одного, поваги до життя, протистояння війні любов’ю та народженням нового життя.

Режисерка Оксана Дмитрієва відібрала різні вірші, суголосні авторській постановній концепції – вистави-молитви, вистави-надії.

Фото: Олександр Осіпов

"Вертеп – це ж не лише про радість. Це про радість, яка виростає з тривоги, очікування, розпачу – це ж ціла містерія. І там все має завершуватися світлом і у прямому, і у метафоричному сенсі. Мені здається, що Оксана все так і зробила", – додав Сергій Жадан.