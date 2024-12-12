Через погрози оприлюднити фото гонщика: ексмедсестру Шумахера звинувачують у вимаганні 15 млн євро

Про це пише The Times.

У середу, 11 грудня, у Вупперталі, Німеччина, пройшов суд над трьома чоловіками у справі за звинуваченням у спробі здирництва 15 млн євро шляхом погроз опублікувати в даркнеті вкрадені фотографії та відео семиразового чемпіона світу, володаря численних рекордів "Формули-1" Міхаеля Шумахера, який дістав серйозні травми на лижах понад десять років тому. Один із трьох обвинувачених під час судового розгляду впізнав колишню медсестру пілота та звинуватив її у причетності до вимагань.

Менеджерка Шумахера Сабіна Кем повідомила в суді, що вона також підозрювала медсестру після того, як шантажисти зв'язалися з сім'єю.

"Її звільнили через проблеми з наданням допомоги", - сказала Кем.

Медсестра, ім'я якої не розголошується, пішла з сім'ї восени 2020 року. Сім'я Шумахерів суворо захищає приватне життя легенди перегонів з того часу, як він потрапив в аварію у Французьких Альпах у 2013 році, вдарившись головою об камінь через кілька днів після Різдва.

Черепно-мозкові травми були настільки серйозними, що його ввели у медикаментозну кому. З моменту аварії не було оприлюднено жодної його фотографії.

Троє обвинувачених, над якими триває суд, — це колишній охоронець Шумахера, відомий як Маркус Ф., та вибивала нічного клубу Їлмаз Т. і його син Даніель. Батька і сина заарештували в червні після того, як їх відстежили у Вупперталі, коли Шумахери повідомили поліцію про спробу шантажу.

Їх звинувачують у погрожуванні опублікувати близько 900 зображень та 583 відео колишнього гонщика Формули-1, який "частково безпорадний, і потребує догляду, [і] має видимі наслідки" своєї аварії, повідомив суд прокурор Даніель Мюллер. Імовірно, кадри містять зображення Шумахера на лікарняному ліжку, в кріслі колісному, частково роздягненим або підключеним до медичного обладнання.

Зображення могли бути отримані тільки з так званого комп'ютера для догляду, до якого мали доступ тільки медсестри, терапевти та лікарі і який не був підключений до Інтернету, сказав Мюллер. Також є особисті зображення Шумахера до аварії.

Їлмаз зізнався суду у вівторок, що отримав файли від Маркуса Ф. на двох жорстких дисках. Він сказав, що вони знали один одного 25 років. Він завантажив матеріал на чотири USB-накопичувачі. Його син створив для нього нібито невідстежувану адресу електронної пошти, і він зв'язався із сім'єю. Більше, за словами Їлмаза, син не брав участі у шантажі. Він зізнався, що їм керувала "жадібність до грошей".

За словами Їлмаза, Маркус Ф. отримав файли від медсестри Шумахера. Він сказав, що їй потрібні були гроші після того, як її звільнила сім'я, і ​​що план полягав у тому, щоб поділити гроші між ним, Маркусом Ф. та медсестрою.

Судовий процес, який розпочався у вівторок, відновиться 23 грудня. Раніше медсестра фігурувала лише як свідок.

