"Немає нічого спільного з реальністю": ексміністр навколишнього середовища і ядерної безпеки Костенко про власну ядерну зброю

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити мовою фактів і, в першу чергу, з погляду реалістичності можливості повернення України до ядерного статусу, то треба зважати на такі чинники. По-перше, всі ядерні програми, які розроблялися у світі, перебували в стані надзвичайної секретності. Україна, мабуть, перша країна світу, яка, ще не маючи нічого і навіть не маючи політичних планів щодо ядерної зброї, вже почала обговорення цього питання на рівні панельних дискусій, суспільних дебатів, соціологічних опитувань. Країни, які здобували ядерну зброю, не поводилися так", – зауважив Костенко.

За словами ексміністра навколишнього середовища і ядерної безпеки, щодо аспектів того, як можна рухатися до виробництва власної ядерної зброї. По-перше, це наявність у державі ресурсів, зокрема коштів. Наприклад, Іран вже майже 30 років намагається створити ядерну зброю, але поки що йому це не вдається, попри наявність ресурсів – не лише фінансових, а й інших.

Отже, треба розуміти, що, якщо говорити про ядерну програму України, вона не стосується нинішнього періоду, в якому перебуває українська держава, а саме широкомасштабної агресії Росії проти України.

"Тепер про інші технологічні аспекти. В Україні немає на сьогодні жодного місця, яке б не підлягало обстрілам з боку Росії, тим більше росіяни зараз тестують на нас свій "Орешник", який може знищити навіть підземні заводи. Тому з цієї точки зору це також є нереалістично.



Третє, якщо говорити про те, що, наприклад, Україна зробила ядерний вибуховий пристрій, його ж треба випробувати. Де ми це можемо зробити на території України?

І останнє, вже багато років Україна бачить себе в системі європейської безпеки та в ЄС, і виникає питання: у Євросоюзі є НАТО, яке забезпечує ядерну парасольку з боку США, Великої Британії та Франції. Для чого Україні витрачати колосальні можливості, ресурси та інше, якщо Україна стратегічно орієнтується на членство в ЄС та НАТО?" – наголосив Костенко.

Міністр навколишнього середовища і ядерної безпеки 1992–1998 рр. резюмував, що, виходячи з побіжного аналізу, можна сказати, що ядерна тема здебільшого стосується політичних дискусій і не має нічого спільного з реалістичністю цього курсу щодо озброєння України.