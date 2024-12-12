Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 13 грудня

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, із 06:00 до 08:00 енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень побутових споживачів, із 08:00 до 19:00 – дві черги, а з 19:00 до 21:00 – одну черга вимкнень.

Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 22:00 діятимуть обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.