Журнал TIME оголосив Трампа "Людиною року"

Про це йдеться у матеріалі журналу.

У виданні зазначили, що "політичне переродження Трампа не має аналогів в американській історії" додавши, що "його перший термін закінчився з ганьбою, а спроби скасувати результати виборів 2020 року завершилися нападом на Капітолій".

Більшість партійних чиновників уникали його, коли він оголосив про свою кандидатуру наприкінці 2022 року під час численних кримінальних розслідувань. Трохи більше ніж через рік Трамп очистив поле республіканців, здобувши одні з найшвидших президентських праймеріз в історії, зазначають автори.

"Під час загальних виборів він провів шість тижнів у залі суду Нью-Йорка, ставши першим колишнім президентом, засудженим за злочин, - факт, який не вплинув на його підтримку. Куля вбивці пролетіла повз його череп менш ніж у дюймі на мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, в липні. За наступні чотири місяці він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи "хитких" штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років", - йдеться у матеріалі.

Також у TIME зазначили, що Трамп "перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так".

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