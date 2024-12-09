Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"

Про це йдеться у матеріалі журналу.

Загалом у шортлісті виділили 10 номінантів. Серед них:

Камала Гарріс - чинна віцепрезидентка США та кандидатка від демократів на президентських виборах у 2024 році;

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка у вересні закінчила курс хімієтерапії;

Ілон Маск - американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та X.com, гендиректор Tesla Motors, якого журнал Time називає "рушієм інновацій" і зазначає, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;

Юлія Навальна - російська громадська діячка та політикиня, вдова опозиціонера Олексія Навального;

премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу - як пише Time, один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року;

Джером Пауелл - очільник Федеральної резервної системи США з 2018 року;

Джо Роган - ведучий всесвітньо відомого подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента України Володимира Зеленського та заявляв, що Україна "веде світ до третьої світової війни";

Клаудія Шейнбаум - перша жінка-президентка Мексики;

Дональд Трамп - новообраний президент США, чию перемогу на виборах Time вважає історичною. Він стане найстарішим президентом в історії США і першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом;

Марк Цукерберг - один із найбагатших людей світу.

Довідково. "Людина року" - конкурс визначних особистостей, груп, ідей або об'єктів, які щорічно, починаючи з 1927 року, публікує на своїй обкладинці американський журнал "Тайм". Того, хто отримає це звання, редакційне керівництво журналу відповідно до позитивного, а часом і негативного впливу на новини та життя людства окремої особистості публікуватиме протягом року.