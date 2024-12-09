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Трамп, Гарріс, Навальна: Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024"

Світлана Кравченко
9 грудня, 2024 понедiлок
17:46
Світ Time Magazine

У понеділок, 9 грудня, журнал Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024". Переможця мають оголосити вже 12 грудня

Зміст

Про це йдеться у матеріалі журналу.

Загалом у шортлісті виділили 10 номінантів. Серед них:

  • Камала Гарріс - чинна віцепрезидентка США та кандидатка від демократів на президентських виборах у 2024 році;
  • Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка у вересні закінчила курс хімієтерапії;
  • Ілон Маск - американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та X.com, гендиректор Tesla Motors, якого журнал Time називає "рушієм інновацій" і зазначає, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;
  • Юлія Навальна - російська громадська діячка та політикиня, вдова опозиціонера Олексія Навального;
  • премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу - як пише Time, один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року;
  • Джером Пауелл - очільник Федеральної резервної системи США з 2018 року;
  • Джо Роган - ведучий всесвітньо відомого подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента України Володимира Зеленського та заявляв, що Україна "веде світ до третьої світової війни";
  • Клаудія Шейнбаум - перша жінка-президентка Мексики;
  • Дональд Трамп - новообраний президент США, чию перемогу на виборах Time вважає історичною. Він стане найстарішим президентом в історії США і першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом;
  • Марк Цукерберг - один із найбагатших людей світу.

Довідково. "Людина року" - конкурс визначних особистостей, груп, ідей або об'єктів, які щорічно, починаючи з 1927 року, публікує на своїй обкладинці американський журнал "Тайм".  Того, хто отримає це звання, редакційне керівництво журналу  відповідно до позитивного, а часом і негативного впливу на новини та життя людства окремої особистості публікуватиме протягом року.

  • Нагадаємо, торік "Людиною року 2023" за версією Time стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів.
     
Теги:
Новини
Культура
Марк Цукерберг
Дональд Трамп
Ілон Маск
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