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Людиною 2023 року за версією Time стала співачка Тейлор Свіфт

6 грудня, 2023 середа
15:54
Культура Тейлор Свіфт

Журнал Time оголосив "Людину року 2023": нею стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона перша виконавиця, пісні якої на платформі Spotify щомісяця прослуховує 100 млн слухачів

Про це йдеться на сайті журналу. 

"Досягнення Свіфт як артистки - культурні, експертні та комерційні - настільки численні, що перераховувати їх здається майже безглуздим. Як попзірка, вона опинилась у рідкісній компанії поряд з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як авторку пісень, її порівнюють з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчеллом. Як бізнесвумен, вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів", - пише Time. 

Видання називає виконавицю "головною героїнею світу", адже вона привертає до себе увагу та знає, як цим користуватися. 

Довідково. "Людина року" - конкурс визначних особистостей, груп, ідей або об'єктів, які щорічно, починаючи з 1927 року, публікує на своїй обкладинці американський журнал "Тайм". Того, хто отримає це звання визначає редакційне керівництво журналу відповідно до позитивного, а часом і негативного впливу на новини та на життя людства окремої особистості протягом року.

  • "Людиною року 2022" стали президент Володимир Зеленський і "дух України".
  • У 2023 році за звання змагалися президент Росії Володимир Путін, героїня фільму "Барбі" режисерки Грети Гервіг та прокурори колишнього президента США Дональда Трампа. До цьогорічного списку претендентів також увійшли учасники страйку в Голлівуді, лідер Китаю Сі Цзіньпін, гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман, король Великої Британії Чарльз III та очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл.
Суспільство
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