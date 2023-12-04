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Журнал Time оприлюднив перелік претендентів на звання "Людина року 2023". Серед них – Путін

4 грудня, 2023 понедiлок
17:23
Світ Путін

Журнал Time оприлюднив перелік претендентів на звання "Людина року 2023". Минулого року це звання отримали президент Володимир Зеленський і "дух України"

Перелік цьогорічних претендентів Time опублікував 4 грудня.

До переліку фіналістів увійшли президент Росії Володимир Путін, героїня фільму «Барбі» режисерки Грети Гервіг та прокурори колишнього президента США Дональда Трампа.

До цьогорічного списку претендентів також увійшли учасники страйку в Голлівуді, лідер Китаю Сі Цзіньпін, американська співачка Тейлор Свіфт, гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман, король Великої Британії Чарльз III та очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл.

Людину року 2023 оголосять уранці 6 грудня.

Це звання надають щорічно, починаючи з 1927 року. Варто зазначити, що Путін уже був Людиною року у 2007 році.

  • Людиною року 2022 стали президент Володимир Зеленський і "дух України".
  • Торік Зеленський також став Людиною року за версією британського видання Financial Times.
Україна
Володимир Путін
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