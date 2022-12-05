Зеленський став Людиною року за версією Financial Times

Про це йдеться в повідомленні на сайті видання.

"Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією FT. 44-річний чоловік заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу", — сказано в повідомленні.

Україна досягла значних успіхів у звільненні своєї території, підкреслило медіа.

"Подібно до того, як Вінстон Черчилль виступив на радіо, щоби згуртувати свою країну під час бліцу, Зеленський використовував соціальні медіа для невпинної кампанії за військову та фінансову підтримку Заходу, перетворюючи тяжке становище свого народу на моральний важіль впливу на лідерів у Європі та США. Він переконав європейців узяти на себе величезні витрати протистояти Путіну та запропонувати Києву шлях до членства в ЄС", — наголошує Financial Times.

У травні президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

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