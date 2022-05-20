Читачі Time визнали Зеленського найвпливовішою людиною року

Про це повідомляє сайт журналу Time.

У голосуванні за звання найвпливовішої людини 2022 року читачі Time віддали найбільше голосів саме за Володимира Зеленського.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України у 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - йдеться у повідомленні видання.

Президент України набрав понад 3,3 млн голосів і посів перше місце з 5% голосів. "Срібло" в голосуванні на рахунку Ілона Маска з 3,5% голосів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон - третій - у нього 3,4%.

20 травня президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення сказав, що злочинні дії РФ отримають кваліфікацію геноциду українського народу, а окупанти постануть перед правосуддям.

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