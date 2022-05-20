Судовий процес проти окупанта завершиться відновленням справедливості в межах міжнародного трибуналу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення сказав, що злочинні дії РФ отримають кваліфікацію геноциду українського народу, а окупанти постануть перед правосуддям
Відеозвернення президента опублікували на офіційній сторінці у facebook.
"Перший судовий процес в Україні проти російського воєнного злочинця вже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості уже в межах міжнародного трибуналу. Впевнений у цьому.
Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази й виконує їх", - сказав президент.
За його словами, на Донбасі окупанти намагаються ще більше посилити тиск. Зеленський назвав ситуацію "пеклом". Через бомбардування Сєвєродонецька загинули 12 людей, є десятки поранених. Президент також пригадав удар по Десні на Чернігівщині, ракетні удари по Одеській області та по містах центральної України.
"Це свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств. Це те, що отримає кваліфікацію геноциду українського народу й за що окупанти точно постануть перед правосуддям", - додав президент.
- 13 травня у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця.
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