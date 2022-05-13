У Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця
Командира відділення танкової дивізії Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві беззбройного мирного мешканця Сумської області
Про це повідомляє видання "Ґрати".
Солом'янський районний суд Києва розглядає справу російського сержанта Вадіма Шишмаріна. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві.
28 лютого Шишмарін розстріляв беззбройного жителя Сумщини.
Це сталося, коли колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном.
Один з окупантів наказав сержанту вбити українця, щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.
- Нагадаємо, прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишмаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.
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