У Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця

Про це повідомляє видання "Ґрати".



Солом'янський районний суд Києва розглядає справу російського сержанта Вадіма Шишмаріна. Його звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві.



28 лютого Шишмарін розстріляв беззбройного жителя Сумщини.



Це сталося, коли колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив телефоном.

Один з окупантів наказав сержанту вбити українця, щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову літньому чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.





Судовий процес над росіянином пройде у відкритому режимі, розгляд справи по суті почнеться 18 травня.

Нагадаємо, прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів причетності Шишмаріна до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.

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