Першого окупанта судитимуть за вбивство мирного мешканця Сумщини
В Україні судитимуть першого російського військового, який застрелив 62-річного мирного жителя Сумщини
Про це у фейсбуці написала генпрокурорка Ірина Венедіктова.
"Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна. Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед", - зазначила вона.
Колону росіянина розбили ЗСУ. Під час втечі він разом з іще чотирма окупантами обстріляв приватний автомобіль і вкрав його. На автівці з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали до села та побачили мирного мешканця, котрий говорив по телефону. Один з окупантів наказав сержанту вбити українця,щоб той не повідомив про них ЗСУ. Крізь вікно автівки підозрюваний кілька разів вистрелив з автомата Калашникова в голову 62-річному чоловіку. Потерпілий помер на місці за кількадесят метрів від будинку.
Зараз Вадим Шишимарін перебуває під вартою. Прокурори й СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів і звичаїв війни й умисного вбивства. Окупанту загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення.
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