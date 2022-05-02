Звірства окупантів на Київщині: Офіс генпрокурора оголосив першу підозру - росгвардієць вбив чотирьох мирних мешканців
Правоохоронці оголосили першу підозру в знущанні з цивільних у Бучі Київської області - її отримав керівник підрозділу Росгвардії Сергій Колоцей
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у facebook.
Чоловік є командиром підрозділу управління федеральної служби військ нацгвардії РФ Ульяновської області.
За її словами, встановлено, що Колоцей убив чотирьох цивільних у Бучі 18 березня. А 29 березня він катував ще одного чоловіка, змушуючи його зізнатись у підривній діяльності проти армії РФ.
За даними слідства, Колоцей забрав чоловіка "на підвал", де бив його руками, прикладом автомата та гардою ножа. Після цього чоловіка вивезли нібито на місце страти, де вистрілили біля його вуха. Крім того, потерпілого змушували нюхати тіло мертвої людини.
Колоцею оголосили підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами. За це загрожує від 8 років тюрми до довічного ув'язнення.
- Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.
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