На Київщині уже знайшли 1200 тіл мирних мешканців, яких вбили росіяни

Про це заявив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час телемарафону.

"На сьогодні вже 1202 тіла загиблих наших цивільних громадян вже оглянуто слідчими та передано до судово-медичних установ для встановлення причин смерті. 280 тіл людей станом на зараз залишаються невпізнаними", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що станом на 2 травне у області 300 осіб лишаються зниклими безвісти.

За словами Нєбитова, фіксували випадки, коли громадян примусово вивозили до Білорусі.

Під час проведення слідчих дій у Бородянці виявили 9 поховань.