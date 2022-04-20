Кров холоне в жилах. Венедіктова розповіла про дев'ять нових могил, знайдених у Бородянці
Під час проведення слідчих дій у Бородянці виявили 9 поховань
Про це написала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facеbook.
"Досі не можемо по-людськи відійти від наслідків тимчасової окупації населених пунктів Київщини. Кров холоне в жилах", - написала Венедіктова.
Вона розповіла, що під час проведення слідчих дій у Бородянці виявили 9 поховань.
"Мерзотники постарались… 15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли. Причину смерті ще трьох громадян буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - написала Ірина Венедіктова.
- Нагадаємо, 7 квітня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що Бородянка – одне з найбільш зруйнованих міст Київщини.
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