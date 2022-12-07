Зеленського і дух України визнано людиною року за версією журналу ТIME
Людиною року за версією американського видання ТIME став президент України Володимир Зеленський та "дух України"
Про це повідомляє TIME.
"Успіх Зеленського як лідера воєнного часу ґрунтується на тому, що мужність заразна", - йдеться у супроводжувальному повідомленні.
Зазначається, що саме його минуле актора допомагає Зеленському "читати натовп" та реагувати на його потреби й очікування.
"Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх", - пише TIME.
Також було відзначено хоробрість українського народу, який не втік, а "кинувся зі зброєю захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами".
- Також президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.
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