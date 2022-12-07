Зеленського і дух України визнано людиною року за версією журналу ТIME

Про це повідомляє TIME.

"Успіх Зеленського як лідера воєнного часу ґрунтується на тому, що мужність заразна", - йдеться у супроводжувальному повідомленні.

Зазначається, що саме його минуле актора допомагає Зеленському "читати натовп" та реагувати на його потреби й очікування.

"Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх", - пише TIME.

Також було відзначено хоробрість українського народу, який не втік, а "кинувся зі зброєю захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами".

Також президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.

В топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок.

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