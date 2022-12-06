Зеленська, Зінкевич, Паєвська: в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок
Цьогоріч у списку найвпливовіших жінок світу опинилось 8 українок найрізноманітніших професій, серед яких перша леді Олена Зеленська, журналістка Крістіна Бердинських та парамедикиня Яна Зінкевич
Про це повідомляє ВВС.
Загалом, до списку увійшли:
Крістіна Бердинських - журналістка, відома репортажами з регіонів, що зазнали обстрілів РФ.
Марина Вязовська - математикиня, яка цього року стала другою жінкою в історії, що виграла престижну медаль Філдса, так звану "Нобелівську премію з математики". Вязовська отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою та розв’язання задачі, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі.
Перша леді Олена Зеленська отримала своє місце в топі за роботу з підтримки психічного здоров’я дітей і сімей, травмованих війною. Окрім того, вона стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США.
Яна Зінкевич - політикиня і фронтова медична волонтерка, засновниця волонтерської фельдшерської організації "Госпітальєри", що рятує життя на передовій. ВВС розповідає, що Зінкевич особисто вивезла в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій.
Педіатриня Ірина Кондратова, яка попри постійні обстріли разом з командою продовжували піклуватися про вагітних жінок, новонароджених та матерів у Харківському обласному перинатальному центрі. Вони облаштували пологову палату в підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли лунали сирени повітряної тривоги.
Юристка з прав людини Олександра Матвійчук, яка протягом 15 років очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), що став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі організація вимагає створення міжнародного трибуналу для розслідування ймовірних порушень Росією прав людини в Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі та Україні.
Парамедикиня Юлія Паєвська, більш відома як "Тайра" - засновниця добровольчого медичного підрозділу "Янголи Тайри". Її захопили у полон російські війська у березні, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя. За допомогою натільної камери вона задокументувала роботу своєї команди в обложеному місті, які згодом потрапили до ЗМІ,
Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right ("Боротьба за право").
Проєкт BBC "100 жінок" щороку визначає 100 жінок з усіх куточків світу, які надихають та впливають на світ. Короткий список було складено на основі відібраних імен, які запропонували мовні служби Всесвітньої служби BBC.
- Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.
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