Про це повідомляє ВВС.

Загалом, до списку увійшли:

Крістіна Бердинських - журналістка, відома репортажами з регіонів, що зазнали обстрілів РФ.

Марина Вязовська - математикиня, яка цього року стала другою жінкою в історії, що виграла престижну медаль Філдса, так звану "Нобелівську премію з математики". Вязовська отримала нагороду за роботу над 400-літньою головоломкою та розв’язання задачі, як найефективніше упакувати сфери у восьмивимірному просторі.

Перша леді Олена Зеленська отримала своє місце в топі за роботу з підтримки психічного здоров’я дітей і сімей, травмованих війною. Окрім того, вона стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США.

Яна Зінкевич - політикиня і фронтова медична волонтерка, засновниця волонтерської фельдшерської організації "Госпітальєри", що рятує життя на передовій. ВВС розповідає, що Зінкевич особисто вивезла в безпечне місце 200 поранених солдатів. Її команда продовжує надавати першу медичну допомогу пораненим військовим і мирним жителям, проводить медичну підготовку, здійснила близько 6 тисяч евакуацій.

Педіатриня Ірина Кондратова, яка попри постійні обстріли разом з командою продовжували піклуватися про вагітних жінок, новонароджених та матерів у Харківському обласному перинатальному центрі. Вони облаштували пологову палату в підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли лунали сирени повітряної тривоги.

Юристка з прав людини Олександра Матвійчук, яка протягом 15 років очолює Центр громадянських свобод (ЦГС), що став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року за роботу з документування воєнних злочинів Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі організація вимагає створення міжнародного трибуналу для розслідування ймовірних порушень Росією прав людини в Чечні, Молдові, Грузії, Сирії, Малі та Україні.

Парамедикиня Юлія Паєвська, більш відома як "Тайра" - засновниця добровольчого медичного підрозділу "Янголи Тайри". Її захопили у полон російські війська у березні, коли вона допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя. За допомогою натільної камери вона задокументувала роботу своєї команди в обложеному місті, які згодом потрапили до ЗМІ,

Українська правозахисниця Юлія Сачук очолює громадську організацію жінок з інвалідністю Fight For Right ("Боротьба за право").

Проєкт BBC "100 жінок" щороку визначає 100 жінок з усіх куточків світу, які надихають та впливають на світ. Короткий список було складено на основі відібраних імен, які запропонували мовні служби Всесвітньої служби BBC.

Президент України Володимир Зеленський став Людиною року за версією британського видання Financial Times.

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