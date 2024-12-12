Новим чемпіоном світу з шахів став 18-річний гросмейстер з Індії

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації шахів.

У четвер, 12 грудня, у Сінгапурі Гукеш здолав Дін Ліженя у 14-й партії та виграв матч за світову шахову корону з рахунком 7,5:6,5.

18-річний Доммараджу Гукеш став 18-м чемпіоном світу з шахів. Він виявився наймолодшим володарем титулу після Руслана Пономарьова. Індієць виграв ЧС у віці 18 років і 197 днів. Пономарьов у 2002 році став чемпіоном у 18 років та 104 дні.

Матч за звання чемпіона світу з шахів

12 грудня

Сінгапур

14 партія

Дін Ліжень (Китай) – Доммараджу Гукеш (Індія) 0:1

Рахунок у матчі - 6,5:7,5