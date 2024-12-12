Заради 1 млн грн для "Азову": гурт BAH.ROMA переклав українською свій хіт "На глибині"

Про це повідомили у пресслужбі музикантів.

Після початку повномасштабного вторгнення лідер та автор BAH.ROMA Роман Бахарєв сконцентрувався на благодійності, допомозі українським захисникам і захисницям, почав створювати нові пісні та не планував перекладати жодної зі старих композицій. Проте слухачі гурту продовжували любити та слухати "На глубине", зазначили представники гурту.

Тому музикант вирішив зробити виключення та об’єднати творчість із благодійністю. Роман пообіцяв українську версію треку в обмін на закритий збір на 1 млн грн для Azov One.

"Я з Донецької області, Маріуполь займає важливе місце в моїх спогадах, з ним пов’язано багато щемких історій. Тож я вирішив зібрати 1 млн грн для "Азову", але це була досить велика для мене сума. Для прискорення збору виникла ідея перекладу "На глибині". Ця пісня – одна з найпопулярніших мною написаних, її дуже люблять, але написана вона була у 2015 році російською. Тому я у своїх соцмережах запропонував: коли ми зберемо 1 млн грн, я перекладу її українською. Ми швидко зібрали навіть більше – я звернувся на ту ж студію, де створював пісню у 2015 році, ми знайшли інструментал, і я записав новий вокал. Наче знов поринув у ті часи. Наче вона завжди звучала українською", – поділився фронтмен BAH.ROMA.

Шматок нової версії до офіційного релізу почав досить швидко віруситися в TikTok. Так, відео акторки серіаліті "Київ вдень і вночі" Євгенії Логай під цей звук зібрало вже майже 4 млн переглядів.