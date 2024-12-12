Урешті, все у руках Божих, наших та тих держав, які нам допомагають.

Та я переконаний, що майбутнє Української нації — це безкомпромісна боротьба як з одвічним ворогом — московською недоімперією (її цілковита поразка і ліквідація); так й ідеологічна війна з космополітично-лібералістичною лівацькою доктриною та практикою, яка нищить душі народів (вона з часом теж програє)…

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Памʼятаймо слова одного з основоположників ідеології українського націоналізму Миколи Міхновського: "Доки хоч на однім клапті Української території пануватиме чужинець, …доти всі покоління українців йтимуть на війну".

А також, не треба забувати як казав один український генерал: "Як би важко нам не було, але точно не буде соромно".

Якщо, раптом, "гаряча фаза" війни припиниться, то ми всі маємо чітко усвідомлювати, що можливе перемирʼя з орками — тимчасове, тому тримаймо стрій завжди, гартуймо дух і тіло, при будь-яких сценаріях, спільно готуймо Відвоювання — Українську Реконкісту!