У РФ заявили про домовленість з Україною обмінятися посилками для полонених

Про це пише ТАСС.

Зазначимо, що 5 грудня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з Москальковою та висловив сподівання, що її результати можна буде побачити до Нового року.

"Ми сподіваємося завдяки нашим зусиллям, зусиллям наших партнерів усе ж таки поступово вдасться про щось домовитися… У нас перша відбулася зустріч, де була присутня Москалькова, я і представники Міжнародного комітету Червоного Христа. Я дуже сподіваюся, що до Нового року українське суспільство побачить, що принесла саме ця зустріч", – сказав Лубінець.