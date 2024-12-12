У РФ заявили про домовленість з Україною обмінятися посилками для полонених
Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія та Україна домовились про обмін посилок для військовополонених до Нового року
Про це пише ТАСС.
Зазначимо, що 5 грудня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів про зустріч з Москальковою та висловив сподівання, що її результати можна буде побачити до Нового року.
"Ми сподіваємося завдяки нашим зусиллям, зусиллям наших партнерів усе ж таки поступово вдасться про щось домовитися… У нас перша відбулася зустріч, де була присутня Москалькова, я і представники Міжнародного комітету Червоного Христа. Я дуже сподіваюся, що до Нового року українське суспільство побачить, що принесла саме ця зустріч", – сказав Лубінець.
- 2 грудня повідомлялось, що Тетяна Москалькова звинуватила Україну у нібито затягуванні обміну полоненими. Український омбудсмен Дмитро Лубінець спростував інформацію.
- Актуальне
- Важливе