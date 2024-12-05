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Сподіваюся, що до нового року суспільство побачить результати, - Лубінець про зустріч з омбудсменкою РФ Москальковою

Дар'я Куркіна
5 грудня, 2024 четвер
16:07
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець мав зустріч із омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він сподівається, що її результати можна буде побачити до нового року

Зміст

Про це він розповів на на брифінгу під час Міжнародної правозахисної конференції "Відвойовуючи права людини. Зберігаючи демократію", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Омбудсмен розповів, що Україна отримала інформацію про візити Москалькової на запит Києва до деяких установ, де існують одні з найгірших умов для українських військовополонених.

"Ми сподіваємося завдяки нашим зусиллям, зусиллям наших партнерів усе ж таки поступово вдасться про щось домовитися… У нас перша відбулася зустріч, де була присутня Москалькова, я і представники Міжнародного комітету Червоного Христа. Я дуже сподіваюся, що до Нового року українське суспільство побачить, що принесла саме ця зустріч", - сказав Лубінець.

Також уповноважений Верховної Ради зазначив, що завдяки процедурі Міжнародного гуманітарного фонду Україні вдалося повернути 168 цивільних.

Водночас Лубінець підкреслив, що представники РФ "максимально неохоче" готові обговорювати питання повернення політичних вʼязнів і представників кримськотатарського народу, яких затримують у тимчасово окупованому Криму з 2014 року.

За словами омбудсмена, Київ надалі планує шукати інструменти тиску на Москву задля повернення українських політичних вʼязнів.

  • 2 грудня повідомлялось, що уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у нібито затягуванні обміну полоненими. Український омбудсмен Дмитро Лубінець спростував інформацію.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
військові
кримські татари
Омбудсмен
полонені
обмін полоненими
Дмитро Лубінець
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