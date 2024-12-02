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Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
22:13
Війна з Росією

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну у нібито затягуванні обміну полоненими. Український омбудсмен Дмитро Лубінець спростував інформацію

Зміст

Відповідні списки Москалькова опублікувала в Telegram.

"Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох сторін продовжують чекати на повернення своїх близьких", - написала вона.

За її словами, Україна нібито не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік, як каже омбудсменка, утримуються на території РФ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву Москалькової та спростував дані ворога.

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!" - написав Лубінець.

Він наголосив, що Україна не затягує і не затягувала зі здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію. 

Тим часом Росія не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, а також досі ігнорує створення такої комісії.

  • Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про готовність країни-агресорки передати Україні 630 військовополонених. Однак Київ списків не отримував.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Омбудсмен
полонені
обмін полоненими
Дмитро Лубінець
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