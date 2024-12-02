Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував

Відповідні списки Москалькова опублікувала в Telegram.

"Українська сторона продовжує затягувати російсько-український обмін полоненими, поки сім'ї військовослужбовців з обох сторін продовжують чекати на повернення своїх близьких", - написала вона.

За її словами, Україна нібито не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік, як каже омбудсменка, утримуються на території РФ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву Москалькової та спростував дані ворога.

"Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання!" - написав Лубінець.

Він наголосив, що Україна не затягує і не затягувала зі здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

Тим часом Росія не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, а також досі ігнорує створення такої комісії.