РФ заявила про готовність передати Україні 630 військовополонених. Лубінець каже, що списків не отримував

Заяву Захарової опублікувало російське зовнішньополітичне відомство.

Дипломатка стверджує, що список військовополонених передали Уповноваженому з прав людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника Головного управління розвідки Міноборони України Дмитру Усову як одному з керівників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Актуальний список включає 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах", - сказала Захарова.

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що жодних списків не отримував.

"Я розцінюю подібні заяви представників Російської Федерації як додаткове намагання запустити інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти нашої держави. До речі, вона там називала моє прізвище. Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав. Хоча через посередників ми намагалися отримати інформацію, списки від Російської Федерації", - цитує Лубінця Укрінформ.

Водночас омбудсмен наголосив, що робота щодо повернення полонених триває нонстоп.

"Ми ніколи не називаємо термінів, ніколи не анонсуємо. Але від себе можу сказати, що вся українська команда, яка працює над поверненням громадян України з російського полону, проводить щоденну роботу для пришвидшення цього процесу", - сказав Лубінець.