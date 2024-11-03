Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав російську владу надати списки військовополонених з України, кого Росія готова терміново повернути
Про це він написав у телеграм.
"Як омбудсман України бажаю отримати від уповноваженої з прав людини у РФ усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", - заявив Лубінець.
За його словами, нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна нібито не дає згоду, щоб забрати певних своїх військовополонених. Саме тому уповноважений ВРУ з прав людини звернувся до своєї російської колеги, щоб отримати ці списки з громадянами України.
Омбудсман наголосив, що Україна завжди готова приймати всі списки і всіх своїх громадян.
"Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права! Зазвичай же гальмує ці процеси РФ. І використовує це як метод впливу на українське суспільство!", - наголосив Лубінець.
- Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими з Росією, внаслідок якого додому повернулися 95 українських військовослужбовців. Крім того, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
- Пізніше Лубінець у Катарі отримав списки зниклих безвісти українських військових і листи військовополонених.
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